وزارة الصحة: لم نتسلم العلاج الروسي ووصلتنا علاجات أكثر أهمية منه

2020/07/01 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن استيراد العلاج الروسي لفيروس كورونا، فيما أكدت وصول أكثر من علاج من دول عدة.وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في بيان، إن “العراق لم يستلم أي علاج لكورونا من روسيا”، مبينا أن “العلاج ليس مخصصا لفيروس كورونا، وإنما لأنواع أخرى من الفيروسات وتم استخدامه لجائحة كورونا”.وأضاف، أن “الجهات الفنية […]

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