مدافع ليفربول السابق يتعرض للطعن

2020/07/02 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل لاعب ليفربول السابق والمحترف حاليا بصفوف ديربي كاونتي، آندري ويسدوم، إلى المستشفى عقب تعرضه للطعن في عطلة الأسبوع الماضي.وكان اللاعب صاحب الـ27 عاما قد تعرض لهجوم واستقبل أكثر من طعنة في الجسد، لكن ناديه أعلن أنه في حالة مستقرة وأن حياته غير معرضة للخطر.ووقع حادث السرقة فجر الأحد حينما كان ويسدوم متوجها بسيارته […]

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