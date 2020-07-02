2020/07/02 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار أحدث إحصاء نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 10.5 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن أكثر من 516 ألف شخص توفوا جراء "كوفيد-19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات بكورونا عالميا تتجاوز 10 مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابات بكورونا عالميا تتجاوز 10 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).