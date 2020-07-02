العام الدراسي الجديد “مجهول المصير” لدى وزارة التربية.. هل سيتأخر لشهور؟

2020/07/02 | 00:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عدم وضوح الرؤية حول مصير العام الدراسي الجديد، بعد حسم انتهاء العام الدراسي لمعظم المراحل وحصر الامتحانات للصف السادس الاعدادي التي ستجرى قريبا. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات صحفية، رصدتها “يس عراق”، إن “رؤية الوزارة حول تحديد العام الدراسي الجديد غير واضحة”.وأضاف أن […]

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