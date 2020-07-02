هيئة الإعلام والاتصالات تعقد اجتماعا مع الإذاعات المخالفات لتسوية وضعها القانوني

2020/07/02 | 00:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعقدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع المؤسسات الإذاعية المخالفة للشروط الفنية والقانونية من اجل تعريفها بالوضع القانوني وتسويته.وذكرت في بيان ان "الاجتماع الذي حضره ممثلو إذاعات (دجلة، والناس، واليوم، والمدى، و اور) ناقش وضعهم المالي والفني والقانوني بحضور عضو مجلس الامناء، محمد الاسدي ومدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع ومسؤولة قسم التراخيص، تم التشديد خلاله على ضرورة التزام وسائل الإعلام بآليات العمل والترخيص الموضوعة من قبل الهيئة لتنظيم قطاع الإعلام، والتنويه الى ان الاجراءات الاخيرة التي تمت من قبل لجان الهيئة جاءت بشكل قانوني كون تلك المحطات الاذاعية قامت بالبث دون استحصال الموافقات الأصولية ودفع المبالغ المترتبة بذمتها".واكد عضو مجلس الامناء محمد الاسدي، لوسائل الإعلام ان "عمل الهيئة دائما يسير بطريق تسهيل مهام الجهات الإعلامية وايجاد الحلول لعملهم بصورة صحيحة وضمن الضوابط"، مشيرا الى ان "رئيس الجهاز التنفيذي سعى دائما ومن خلال التواصل ومخاطبة مجلس النواب ومجلس الوزراء لايجاد حلول للديون المترتبة على وسائل الإعلام وفق الاطر والقوانين النافذة وبما يحمي المال العام والوضع القانوني للمحطات الإذاعية".واختتم الاجتماع "بالاتفاق على قيام المحطات الإذاعية بالعمل وفق ضوابط وشروط الهيئة ولائحة البث الإعلامي، بالمقابل تسعى الهيئة لايجاد حلول لجميع معوقات العمل وتسهيل مهمة المحطات الإذاعية لاداء واجبها وإيصال رسالتها الإعلامية".

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