صحة الكرخ تكشف عن استمرار تسجيل الاصابات بفيروس كورونا في السجون

2020/07/02 | 00:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، عن استمرار تسجيل الاصابات بفيروس كورونا في السجون .وقال الحجامي في بيان، انه " نظراً لتسجيل اصابات باستمرار بمرض فايروس كورونا المستجد في السجون اقترح على اصحاب القرار اصدار امر بخروج الذين لا يشكل خروجهم ضرراً على المجتمع".وتابع ان " خروج السجناء من الممكن ان يكون بكفالة مناسبة ثم تتم اعادتهم لاكمال مدة محكوميتهم بعد انقضاء الجائحة ".

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