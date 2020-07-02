نفط ذي قار ترفد الصحة بخمسة اجهزة انعاش رئوي

2020/07/02 | 00:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..رفدت شركة نفط ذي قار مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية بخمسة اجهزة انعاش رئوي خاصة بمعالجة ضيق التنفس نتيجة الاصابة بفيروس كورونا .وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريقا هندسيا متخصصا قام بنصب وتشغيل الاجهزة في ردهة العناية المركزة ، […]

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