2020/07/02 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجات حرارة تصل للـ 50 مئوية.. العراق على موعد مع (المنخفض الهندي) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجات حرارة تصل للـ 50 مئوية.. العراق على موعد مع (المنخفض الهندي)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجات حرارة تصل للـ 50 مئوية.. العراق على موعد مع (المنخفض الهندي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).