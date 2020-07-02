2020/07/02 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجزائر-الزمان قضت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع. وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، لوكالة فرنس برس أن «المحكمة قضت بالسجن 18 سنة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر :أحكام قاسية ضد فاسدين مقربين من بوتفليقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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