الجزائر :أحكام قاسية ضد فاسدين مقربين من بوتفليقة

2020/07/02 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭-‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬جزائرية‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حقّ‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬علي‭ ‬حدّاد‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬حوكم‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬رئيسا‭ ‬وزراء‭ ‬ووزراء‭ ‬سابقون،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬محامي‭ ‬الدفاع‭.‬ وذكر‭ ‬المحامي‭ ‬خالد‭ ‬بورايو،‭ ‬وكيل‭ ‬حداد،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬بالسجن‭ ‬18‭ ‬سنة‭ […]

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