علماء يتعقبون الاوبئة

2020/07/02 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبدالوهاب الجبوري الوباء‭ ( ‬epidemic‭): ‬هوانتشار‭ ‬مفاجئ‭ ‬وسريع‭ ‬لمرض‭ ‬ما‭ ‬ضمن‭ ‬رقعة‭ ‬جغرافية‭ ‬معينة‭ ‬فوق‭ ‬معدلاته‭ ‬المعتادة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬،وهناك‭ ‬انواع‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬الاوبئة‭ ‬المعروفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬منها‭ ‬جدري‭ ‬الماء‭ ‬،التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الوبائي‭ ‬،‭ ‬حمى‭ ‬التيفوئيد‭ ‬،الكوليرا‭ ‬،‭ ‬مرض‭ ‬فيروس‭ ‬ايبولا‭ ‬،‭ ‬الحمى‭ ‬النزفية‭ ‬،الجمرة‭ ‬الخبيثة‭ ‬،السل‭ ‬،الحمى‭ ‬الشوكية‭ ‬،‭ ‬السعال‭ ‬الديكي‭ ‬،السارس‭ […]

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