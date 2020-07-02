فنانة مصرية تنشر صورها مع زوجها الثاني عشر في شهر العسل

2020/07/02 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان تواصل‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق‭ ‬قضاء‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الجديد‭ ‬ذي‭ ‬الرقم‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تسلسل‭ ‬زيجاتها‭ ‬،‭ ‬مدير‭ ‬التصوير‭ ‬هيثم‭ ‬زنيتا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬محبيها‭ ‬بصور‭ ‬جديدة‭ ‬جمعتها‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭.‬وقد‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬للخارجة‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ .‬ غادة‭ ‬نشرت‭ ‬صوراً‭ […]

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