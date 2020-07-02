نائب سابق: الكاظمي غير قادر على الوصول بالعراق لبر الأمان

2020/07/02 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب السابق طلال الزوبعي، نصيحة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن إدارة رئاسة الحكومة .وقال الزوبعي خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “الكاظمي والقوى السياسية يعملان على التخادم المتبادل”، مبينا أن “الكاظمي زاد من نفوذ أمريكا في العراق”.وأضاف أن “فعل الكاظمي تجاه الحشد كان خارج قاعدة التفاهم الضمني”، مبينا انه “يمكن ايقاف الكاظمي […]

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