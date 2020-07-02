2020/07/02 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تجهيز جميع دوائرها بصهاريج الأوكسجين سعة 20 الف لتر لمواجهة جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تجهز جميع دوائرها بصهاريج الأوكسجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تجهز جميع دوائرها بصهاريج الأوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).