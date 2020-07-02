وزارة التربية: تحديد العام الدراسي الجديد لم يحسم بعد

2020/07/02 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، أن تحديد موعد العام الدرسي لم يتم تحديده بعد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية، إن “رؤية الوزارة حول تحديد العام الدراسي الجديد غير واضحة”.وأضاف، أن “الدراسة الإلكترونية يصعب اعتمادها، بسبب اختلاف أعمار الطلبة في المدارس على عكس طلبة الجامعات، والذي من الممكن معه بدء العام الدراسي إلكترونيا”.وأشار الى ، أن […]

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