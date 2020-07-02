وزارة المالية ..رواتب الموظفين ستصرف خلال الايام المقبلة

2020/07/02 | 00:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الزرفي إن ما يشاع عن تحويل صرف الرواتب كل 40 يوما غير صحيح وانما السبب يعود لتأخر إجراءات مدة تحويل العملة.

وعن موعد صرفها، قال أنه من المرتقب ان تبدأ وزارة المالية في صرف الرواتب خلال الأيام المقبلة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى الدينار العراقي.

وأنذرت شركة توزيع ...

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