2020/07/02 | 00:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام صحة النجف: كورونا أصبح متفشياً في مناطق وأحياء المحافظة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 00:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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