وفاة المستشار الاقتصادي العراقي الدكتور ماجد الداوودي

2020/07/02 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان خسر الوسط الاقتصادي والانمائي الاستشاري في العراق علماً من أعلامه اليوم بوفاة الدكتور ماجد محمد خورشيد الداوودي المستشار العراقي الاقتصادي، وأحد ابناء الرعيل الاول من الاقتصاديين الذين اسهموا في ترسيخ القواعد الاقتصادية والتنموية في عدد من المؤسسات في الدولة العراقية على مدى نصف قرن .وتعرض الفقيد امس الى أزمة قلبية لم تمهله […]

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