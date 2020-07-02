بوتين‭ ‬يدعم‭ ‬الحوار‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وإردوغان‭ ‬يعلن‭ ‬تمسكه‭ ‬بوحدة‭ ‬أراضيها

2020/07/02 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة‭ ‬وموسكو‭ ‬وطهران‭ ‬تتعهد‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية طهران‭ ‬‭- ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ اتفقت‭ ‬ايران‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬معسكرين‭ ‬متحاربين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬بهدف‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬نظّمت‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬وجمعت‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ […]

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