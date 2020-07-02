2020/07/02 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقرة وموسكو وطهران تتعهد تعزيز التنسيق حول الأزمة السورية طهران - اسطنبول – الزمان اتفقت ايران وروسيا وتركيا التي تدعم معسكرين متحاربين في سوريا، الأربعاء على تكثيف جهود التنسيق في ما بينها بهدف خفض التوتر في هذا البلد.
وقال بيان مشترك صدر في أعقاب هذه القمة التي نظّمت عبر تقنية الفيديو وجمعت الرئيس الإيراني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يدعم الحوار الشامل في سوريا وإردوغان يعلن تمسكه بوحدة أراضيها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان مشترك صدر في أعقاب هذه القمة التي نظّمت عبر تقنية الفيديو وجمعت الرئيس الإيراني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يدعم الحوار الشامل في سوريا وإردوغان يعلن تمسكه بوحدة أراضيها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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