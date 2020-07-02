مصر : تخفيف سجن ضابط شرطة قتل ناشطة يسارية

2020/07/02 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬المصرية‭ ‬الاربعاء‭ ‬بتخفيف‭ ‬عقوبة‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة،‭ ‬ادين‭ ‬بقتل‭ ‬الناشطة‭ ‬اليسارية‭ ‬شيماء‭ ‬الصباغ‭ ‬لتصبح‭ ‬السجن‭ ‬سبعسنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬حسبما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬قضائي‭.‬ وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‭”‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬بتخفيف‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬ضابط‭ ‬الشرطة‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬ياسين‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬لادانته‭ ‬بقتل‭ […]

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