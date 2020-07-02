2020/07/02 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- الزمان قضت محكمة النقض المصرية الاربعاء بتخفيف عقوبة ضابط شرطة، ادين بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ لتصبح السجن سبعسنوات بدلا من عشر سنوات، حسبما أكد مسؤول قضائي. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية ”قضت محكمة النقض بتخفيف الحكم على ضابط الشرطة الملازم أول ياسين صلاح من عشر سنوات الى سبع سنوات لادانته بقتل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر : تخفيف سجن ضابط شرطة قتل ناشطة يسارية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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