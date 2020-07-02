مسؤول امنية مرقد السيد محمد يكشف لـ”العهد نيوز” حريق المحال التجارية

2020/07/02 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار حسين جابر مسؤول الامنية في مرقد السيد محمد ابن الامام علي الهادي عليهما السلام، الى ان الحريق الذي التهم المحلات التجارية داخل المرقد الشريف كان بسبب تماس كهربائي.وقال في حديثه لـ”العهد نيوز” ان “الحريق كان بسبب تماس كهربائي وليس بفعل فاعل كما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.واضاف ان “فريق من الدفاع المدني […]

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