شعب بين المطرقة والسندان 5/1 - ياسين المصري

2020/07/02 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري المقالات الخمس التالية ليست تأريخًا لصعود الفاشية العسكرية أو صعود الفاشية الإسلاموية في مصر ولكنها محاولة حيادية وموضوعية لرصد المحطات الرئيسية في تحالفهما معًا، والنتائج التي أسفر عنها هذا التحالف الأزلي، وكيف أمكن له في آخر المطاف أن يضع شعبًا بكامله بين مطرقة الأولى وسندان الثانية، وما زال يئن تحت ضربات هذا التحالف الفاشي حتى اليوم.1- البكباشي عبد الناصرخضعت مصر كغيرها من الدول الأخرى ......





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