الهوية من منظور علماني (3) - عبدالله تركماني

2020/07/02 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني الهوية والمواطنة في الحالة السوريةإنّ تشكّل الوطن السوري، خلال التاريخ المعاصر، عرف صراعًا كبيرًا على تحديد هويته.



حيث أخذ هذا الصراع، في بعده السياسي، تعريف الهوية إلى خارج النطاق الجغرافي والقّيَّمي المشترك للسوريين، بسبب حاجة القوميين والإسلاميين والشيوعيين إلى شرعية الخارج.



وهذا يساعد على فهم أسباب ضعف الهوية الوطنية السورية، وعودة الهويات الفرعية لتكون الرابط الأساسي، في فكر وممارسة نسبة ......





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