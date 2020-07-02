39 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو

2020/07/02 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو بواقع 39 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وحسب آخر إحصائية قدمها مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو مساء امس الأربعاء، بلغت حصيلة الوفيات جراء العدوى بالمدينة 3870 حالة.وسبق أن أفاد المركز بأن موسكو سجلت في الأول من يوليو 611 حالة […]

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