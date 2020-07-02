2020/07/02 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، ان الفنان احسان دعدوش يتمتع بحالة صحية جيدة.وقال جودي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “الفنان احساس دعدوش يتمتع بحالة صحية جيدة ويرقد في احدى مستشفيات الكرخ”.واضاف ان “ما روج بخصوص وفاته غير صحيح”.ِ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الفنانين يوضح حقيقة وفاة الممثل احسان دعدوش) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الفنانين يوضح حقيقة وفاة الممثل احسان دعدوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).