“النيران الصديقة” تنقذ ميلان من الخسارة أمام سبال في الوقت القاتل

2020/07/02 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة ميلان ومضيفه سبال، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وبدأت المباراة كما يتمنى فريق سبال، حيث سجل هدفين حملا توقيع ماتيا فالوتي وسيرجيو فلوكاري في الدقيقتين 13 و30 على التوالي، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد لاعبه ماركو داليساندرو لتلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 43، ويكمل […]

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