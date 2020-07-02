الاعلام الرقمي: عطل في تطبيق الـ Pageلادارة صفحات الفيسبوك

2020/07/02 | 03:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركز الاعلام الرقمي DMC، حدوث عطل في تطبيق الـ Pageلادارة صفحات الفيسبوك.

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