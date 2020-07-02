حصيلة وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 60 ألفا

2020/07/02 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1016 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي عدد الضحايا عتبة الـ 60 ألفا ويصل إلى 60610 حالات.

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