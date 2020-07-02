قانون قيصر، كيف يضرب العراق ولبنان والاردن قبل سوريا

2020/07/02 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الأردن، شفيق ديوب، أن القانون الأمريكي المعروف باسم “قيصر” لا يستهدف فقط سوريا، وإنما يستهدف حلفاء وأصدقا...

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