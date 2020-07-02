وثائق .. عشرات النواب يقدمون طلبا رسميا لإستضافة الكاظمي بجلسة طارئة

2020/07/02 | 07:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدّم النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف "الفتح" الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب النواب لعقد جلسة طارئة يحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الاجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا.

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