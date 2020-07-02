وزير الداخلية يوافق على تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية

2020/07/02 | 07:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تحصل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط يوم الخميس على موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي حول الغاء ارتداء الخوذة واستبدالها بالبيرية.

ويشمل قرار الاستبدال منتسبي قيادة قوات الشرطة الاتحادية كافة.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله قد وجه في منتصف شهر حزيران الماضي بتوحيد القيافة العسكرية لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع كافة.

وأوضح في حينها أن قيافة المقر العام " ضباط - مراتب " ستكون البدلة ذات اللون الخاكي والرتب تكون معدنية بالنسبة لـ"الضباط" .

واضاف أن قيافة قطاعات الميدان كافة، البدلة ذات اللون "المرقط الارمي".

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