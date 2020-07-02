اختبارات (PCR) لغايات تشخيص كوفيد 19 لا معنى لها - علي طه النوباني

2020/07/02 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_طه_النوباني مقالة كتبها: تورستن إنجلبرخت و كونستانتين ديميتر ترجمها عن الإنجليزية: علي طه النوبانياختبارات (PCR) لغايات تشخيص كوفيد 19 لا معنى لها من الناحية العلمية على الرغم من أن العالم كله يعتمد على RT-PCR "لتشخيص" عدوى Sars-Cov-2؛ فإن العلم واضح: إنها غير مناسبة للغرض.تعتمد عمليات الإغلاق والتدابير الصحية في جميع أنحاء العالم على عدد الحالات ومعدلات الوفيات التي تم تشخيصها بواسطة ما يسمى ......





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