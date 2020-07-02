العريف حسن السريع ورفاقه في الذاكرة./الأولى - عبد جاسم الساعدي

2020/07/02 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_جاسم_الساعدي االعريف حسن السريع ورفاقه في الذاكرة./الأولى تحل الذكرى السابعة والخمسون لانتفاضة أبناء الكادحين من الجنود البواسل في الثالث من تموز على انقلاب شباط ١-;-٩-;-٦-;-٣-;- الفاشي.



لم يجر الاهتمام بالدراسات والبحوث السياسية النقدية، بما يناسب حجم وعمق الانتفاضة والوعي الشعبي الذي انضجها.



احاول الآن أن انعش الذاكرة الفردية والجماعية، ألتي تابعت الأعداد والتحضير للانتفاضة مما جعلها ......





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