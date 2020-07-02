لماذا اهتم بأخطاء القرآن اللغوية؟ - سامي الذيب

2020/07/02 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ينتقد البعض إهتمامي بأخطاء القرآن اللغويةبطبيعة الحال، المسلم المؤمن، جاهلا كان أو مثقفا، لا يمكنه أن يقبل مجرد فكرة أن يكون في القرآن أخطاء لغويةواعتراضات المسلمين على ذلك متنوعة.



فهم يتساءلون كيف يمكن لي أن ادعي وجود أخطاء لغوية في القرآن- بينما خصوم النبي محمد وعباقرة اللغة العربية سابقا لم يجدوا أخطاء في القرآن- وبينما قواعد اللغة العربية مبنية على القرآن- الخ من الإعتر ......





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