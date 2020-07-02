2020/07/02 | 08:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العشرات من رجال الشرطة في دكا، عاصمة بنغلاديش، في تمارين رياضة “اليوغا” من أجل تحسين مناعتهم ضدّ فيروس كورونا الذي أصاب نحو 6000 عنصر بينهم منذ بدء انتشاره، فيما توفي 19.وفي بلاد الـ168 مليون نسمة، لعب عناصر الأمن دوراً كبيراً من أجل تطبيق الحجر الصحي بشكل كامل إلى حين إعادة فتح البلاد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناصر الشرطة في بنغلاديش يمارسون “اليوغا” لمناعة أفضل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناصر الشرطة في بنغلاديش يمارسون “اليوغا” لمناعة أفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).