2020/07/02 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، مبينة ان ذلك جاء بتوجيه من رئيس الزراء مصطفى الكاظمي.وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).