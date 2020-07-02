عملية أمنية شمال العاصمة بغداد بتوجيه من الكاظمي

2020/07/02 | 08:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، مبينة ان ذلك جاء بتوجيه من رئيس الزراء مصطفى الكاظمي.وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم […]

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