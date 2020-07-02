الإمارات تعيد فتح مساجدها

2020/07/02 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعادت الشارقة وغيرها من الإمارات فتح المساجد، وقال محمد خريبش أحد إئمة المسجد لوكالة فرانس برس “نعيد افتتاح المساجد تدريجياً وسنراقب التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الإمارة”.بدوره قال عبد المنعم، وهو أحد المصلين الذين أدوا صلاة الأربعاء، أن “المرء يشعر كأنه في بيته، يحن إلى بيته” مضيفاً أن “بيت الله هو المتنفس للإنسان” […]

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