لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي

2020/07/02 | 08:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديثنا اليوم عن اوكسجين العراق "الحشد الشعبي" بعدما جاء في الاخبار أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا حضرته قيادات من الحشد الشعبي وجهاز مكاف...

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