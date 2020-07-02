2020/07/02 | 08:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتنفيذ قرار احتساب درجاتهم النهائية.. إرسال دفاتر الثالث المتوسط الامتحانية لمراكز الفحص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتنفيذ قرار احتساب درجاتهم النهائية.. إرسال دفاتر الثالث المتوسط الامتحانية لمراكز الفحص) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتنفيذ قرار احتساب درجاتهم النهائية.. إرسال دفاتر الثالث المتوسط الامتحانية لمراكز الفحص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).