 “لن يعود البعث بأي ثمن”.. ائتلاف المالكي يتحدث عن “افشال” صفقة العيساوي

2020/07/02 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، عن “افشال” صفقة إعادة المتهم رافع العيساوي ومن معه، مؤكدا انه لولا موقفنا لعاد كل المطلوبين أمثال المتهم رافع العيساوي وطارق الهاشمي.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “من الواضح ان العيساوي استُقبل بصفقة سياسية وهذا الاستقبال تم برعاية […]

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