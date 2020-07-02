الغانمي يوافق على اجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية

2020/07/02 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وافق وزير الداخلية عثمان الغانمي، على اجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية.وذكر مصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، أن “قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، استحصل موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، حول الغاء ارتداء الخوذة واستبدالها بالبيرية لمنتسبي قيادة قوات الشرطة الاتحادية كافة”.وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن […]

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