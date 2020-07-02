مسؤول رفيع في الإدارة الذاتية يكشف لـ (الحل) عن المفاوضات الكردية الكردية

2020/07/02 | 08:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهي النتائج التي يمكن أن يفضي إليها الاتفاق بين الأطراف الكردية؟ وما هي المعوقات الحالية؟

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