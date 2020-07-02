عن صراع “أخوة المنهج”.. وسلطة الجولاني

2020/07/02 | 08:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا استطاع الجولاني إخضاع أنداده في التنظيمات الجهادية الأخرى

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