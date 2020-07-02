صور .. نفوق آلاف الاسماك في احد الاقضية بإقليم كوردستان

2020/07/02 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء "سيد صادق" التابع لمحافظة السليمانية يوم الخميس نفوق قرابة 8 آلاف سمكة داخل حقل لتربية الاسماك بسبب تسممها وتلوث المياه.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، انه مساء امس وبعد ابلاغنا من قبل فلاح بنفوق اسماكه كافة دخل حقل لتربية الاسماك في احدى القرى التابعة للقضاء تم على الفور تشكيل لجنة خاصة زارت الحقل وشرعت بالتحري عن الاسباب التي ادت لنفوق تلك الكميات من الاسماك.

واوضح البيان انه بعد التحري والتحقيق من قبل اللجنة، والدكتور البيطري في قضاء سيد صادق تبين ان تلك الاسماك نفقت جراء تلوث وتسمم المياه بسبب ارتفاع مادة"الامونيا".

وتابع البيان ان ارتفاع نسبة تلك المادة ادى الى انعدام الاوكسجين وتلوث المياه لعدم استبدالها داخل حوض تربية الاسماك اضافة الى تسممها.

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