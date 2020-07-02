الحشد والجيش يشرعان بعملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد

2020/07/02 | 08:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، الخميس، بعملية أمنية في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من داعش متخفين وسط العوائل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 42 في الحشد الشعبي، ومديرية الامن، ومديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي وبالاشتراك مع قوة من الجيش شرعت، […]

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