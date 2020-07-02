رفع علم الاتحاد الأوروبي أمام الخارجية الألمانية مع تسلمها رئاسة التكتل

2020/07/02 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوقت الذي تصارع فيه القارة الأوروبية وباء كوفيد-19 وتحاول مواجهة التداعيات المأساوية الناجمة عنه، تسلمت ألمانيا اليوم الأربعاء من كرواتيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.ومن المقرر أن تتولى أكبر قوة اقتصادية في التكتل هذا المنصب لمدة 6 أشهر، وأن تنصب اهتماماً خاصاً لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وكيفية التعافي منه […]

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