2020/07/02 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حبيب ابراهيم… في عام ٢٠١١ اشار نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج الى انه “يجب مساءلة وسائل الاعلام لضمان تصرفها في حدود القانون والسلوك اللائق”، ونشرت الدكتورة سوزانا فينغلر رئيسة معهد علوم الاعلام بجامعة دورتموند الالمانية عام ٢٠١٨ كتاباً بعنوان (المساءلة الاعلامية – مقارنة دولية بين السيطرة الاعلامية والمسؤولية الاعلامية) اشارت […]

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