بين استيراد وتصنيع وتراجع: تضارب قرارات الصحة بشأن العلاج الروسي “سر” غير مفهوم.. ماهي الخلاصة؟

2020/07/02 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت تصريحات وقرارات وزارة الصحة صوب العلاج الروسي متذبذبة ومتضاربة، وغير مفهومة، فبين توجه لاستيراد المنتج، ثم شد الأحزمة لتصنيعه، انتقل العزم إلى مرحلة “الخفوت” والتأني صوب التصنيع حتى أجهض مشروع التصنيع تمامًا عند إعلان بعض المسؤولين في وزارة الصحة عن وصول جرعات من العلاج الروسي إلى المستشفيات العراقية بالفعل، قبل أن […]

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