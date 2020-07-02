الكرة العراقية.. خبير هولندي على أبواب بغداد وكاتانيش يجدد عقد البقاء مع الاسود

2020/07/02 | 09:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن الهياة التطبيعية، جددت التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتس.وقال المصدر، في حديث لــ"كلكامش برس"، إن "الهياة التطبيعية، جددت التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم كاتانيتش لقيادة المنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية المزدوجة".وأضاف أن "الهيأة صرفت رواتبه المالية المستحقة لـ3 اشهر".وعن تطوير الكرة العراقية، كشف المصدر أن "الهيأة التطبيعية على بعد خطوة للتعاقد مع خبير كروي هولندي لرسم خارطة لتطوير كرتنا فنياً"، مبيناً أنه "سيكون متواجد في بغداد قريبا".

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