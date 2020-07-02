البنك المركزي يكشف عدد الأشهر “المؤمنة رواتبها”.. ويحدد موعد التوزيع

2020/07/02 | 09:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مدير عام المحاسبة في البنك المركزي احسان شمران: اعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات وزارة المالية بامكانها استلام الاموال من المصارف صرف رواتب الموظفين […]

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